عقار جديد ينقذ كبار السن من الإصابة بالعمى

شفق نيوز/ من أجل إنقاذ كبار السن وتحسين صحتهم، اعتمدت المملكة المتحدة البرطانية دواء «برولوسيزوماب»، لعلاج المصابين بداء التدهور البقعي الرطب لشبكية العين المرتبط بتقدم السن، والذي يساعد بشكل مباشر في إبطاء فقدان البصر.

ويمتلك الدواء الجديد القدرة على تحسين الرؤية، لدى الكثير من المرضى بهذا الداء، الذي لم يتم اكتشاف علاج له من قبل، في الوقت الذي يقدر فيه عدد كبار السن الذين يعانون من داء التدهور البقعي الرطب لشبكية العين، بأكثر من 700 ألف شخص في بريطانيا، وتتراوح أعمارهم جميعا فيما فوق 55 عاما.وتظهر النتائج السريعة، وتحديدا بعد أيام من تناول الدواء، إذ لوحظ أن عددا كبيرا من الذين جربوا عقار «برولوسيزوماب»، حدث معهم تقدم إيجابي كبير، إذ لم يقتصر الأمر على بطء مسار فقدان البصر، بل لاحظ الأطباء أيضا بعد مرور 60 يوما تحسنا ملحوظا للرؤية.