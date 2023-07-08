عطل يضرب "ثريدز" بعد يومين من إطلاقه

ضرب عطل فني مفاجئ تطبيق "ثريدز"، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان شركة "ميتا" الأمريكية عن إطلاقه، ووصوله لمستخدمي إنستجرام في أكثر من 100 دولة حول العالم، وقد حصدت منصة المنشورات النصية أكثر من 30 مليون مشترك في أول يوم لإطلاقها.

ووفقاً لموقع تتبع الأعطال "داون ديتكتور"، أبلغ مستخدمو تطبيق "ثريدز"، عن وجود عطل بتطبيق "ميتا" الجديد ضرب خاصية نشر الصور وتصفح الصفحة الرئيسية لبعض المستخدمين، ولم يتمكن البعض الآخر من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على المنصة.

وأفاد موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال التطبيقات على الإنترنت، بأن عطلاً مفاجئاً ضرب موقع "إنستغرام" أيضاً، وأن أكثر من 10 آلاف مستخدم اشتكوا من وجود عطل بمنصة الصور الشهيرة، حيث لم يتمكن 62% من استخدام التطبيق، وواجه 20% منهم من عدم مشاركة المنشورات، بينما لم يستطيع 18% منهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم على "إنستغرام".

ونظراً لأن تطبيق "ثريدز"، يعتمد نظامه الأساسي على موقع "إنستغرام" فبالتبعية قد يعاني مستخدمو منافس تويتر الجديد من بعض مشاكل بالتطبيق.

وشملت معظم المشاكل المبلغ عنها، حوالي 59% من المتأثرين الذين لم يتمكنوا من فتح تطبيق "ثريدز" على هواتفهم، بينما أوضح 26% منهم بأنهم غير قادرين على تسجيل الدخول إلى حساباتهم، فيما أشار 15% منهم إلى أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى موقع "ثريدز" على الإنترنت.

وينافس "ثريدز"؛ وهو تطبيق قائم على النص، موقع "تويتر" الشهير، ويتيح تطبيق ميتا الجديد تسجيل الدخول والاشتراك بالخدمة باستخدام الحساب الخاص بتطبيق "إنستغرام"، حيث يمكن متابعة جميع الحسابات التي تتابعها بالفعل على "إنستغرام".