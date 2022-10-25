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عطل مفاجئ يضرب واتساب في العراق والعالم

Category: منوعـات

Date: 2022-10-25T07:20:18+0000
عطل مفاجئ يضرب واتساب في العراق والعالم

شفق نيوز/ تعطل وبشكل مفاجئ تطبيق التراسل "واتساب"، اليوم الثلاثاء، أنحاء متفرقة من العراق 

وأبلغ مستخدمون  للتطبيق داخل العراق، عن عدم قدرتهم استخدام الجروبات الجماعية، في حين بقي التراسل مفرداً مستمراً لبضعة من الوقت ليضربه العطل بعد حين. 

كما اشتكى مستخدمو التطبيق من خلل في البرنامج وتوقف عام في عدد من دول العالم، إذ تمثلت المشكلة في عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الصوتية وكذلك الصور والفيديوهات.

وجاء هذا الخلل بعد يوم واحد من إيقاف “واتساب” عمله على عدد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS 10، وiOS 11، والتي لن تتمكن من الحصول على تحديثات أو ميزات قادمة.

وبحسب مركز مساعدة واتساب أن مستخدمي هواتف آيفون سيحتاجون لنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث لمواصلة استخدام التطبيق، أو نظام Android 4.1، أو نظام تشغيلي أحدث.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يصاب فيها التطبيق بتوقف عام حول العالم، في حين لم تصدر الشركة المالكة له "ميتا" أي توضيح حتى لحظة كتابة الخبر.

 

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