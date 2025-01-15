عطل مفاجئ يصيب "إنستغرام" في أمريكا

شفق نيوز/ يواجه آلاف المستخدمين، يوم الأربعاء، مشكلات في منصة إنستغرام المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز" في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال موقع "داون ديتيكتور دوت كوم" الإلكتروني لتتبع الأعطال، إن هناك أكثر من 6549 شخصا أبلغوا عن وجود مشكلات في المنصة حتى الساعة 9:16 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويتتبع الموقع حالات انقطاع الخدمة في المواقع والمنصات الإلكترونية عبر جمع تقارير عن حالتها من عدد من المصادر.

وواجهت منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب العام الماضي انقطاع الخدمة في مناسبات عدة منها انقطاع الخدمة عالميا في آذار/مارس.

وتستند أرقام "داون ديتيكتور" إلى البلاغات المقدمة من المستخدمين.

وقد يتفاوت العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بانقطاع الخدمة.