عطل مفاجئ يحرم ملايين المصريين من خدمة الهاتف الجوال

شفق نيوز/ واجه الملايين من مستخدمي شبكة "فودافون مصر"، أحد أكبر مشغلي الاتصالات في مصر، عدم القدرة على إجراء الاتصالات بسبب عطل فني مفاجئ في الساعات الماضية، بحسب وسائل إعلام محلية.

واشتكى العديد من مستخدمي فودافون على منصات التواصل الاجتماعي من عدم قدرتهم على إجراء أو استقبال المكالمات، وكذلك من ضعف أو انقطاع خدمة الإنترنت على هواتفهم المحمولة.

ولم تعلن فودافون عن سبب العطل الفني حتى الآن، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنه قد يكون ناتجًا عن عطل في أحد الكابلات الرئيسية للشبكة.

وكانت شركة فودافون مصر قد حققت إيرادات خلال الربع الرابع من العام الماضي بلغ 13.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2022 بزيادة 31.5 بالمئة.

ويبلغ إجمالي عدد عملاء فودافون مصر حوالي 47.7 مليون مستخدم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 45 مليون مشترك بنهاية ديسمبر 2022 بزيادة 5.9 بالمئة.

وأظهرت النتائج أن الشركة جذبت أكثر من 700 ألف مشترك خلال الربع الرابع من العام الماضي.