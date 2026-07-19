11 June - 19 July 2026
00 days
00 hours
00 mins
00 secs
  • كأس العالم 2026
  • جدول المباريات

    • عطل فني يضرب "فيسبوك".. مستخدمون يعجزون عن تسجيل الدخول

    عطل فني يضرب "فيسبوك".. مستخدمون يعجزون عن تسجيل الدخول
    2026-07-19T09:07:52+00:00

    شفق نيوز- متابعة

    تعرضت منصة “فيسبوك” لعطل فني، صباح اليوم الأحد، ما منع العديد من المستخدمين في أنحاء متفرقة من العالم من الوصول إلى حساباتهم.

    وعند محاولة فتح الحساب، تظهر رسالة تفيد بأن "الحساب غير متاح مؤقتاً، أو حسابك غير متاح حالياً بسبب مشكلة في الموقع".

    ووفق منصة رصد الأعطال الرقمية "داون ديتكتور" (Downdetector)، أبلغ مستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ومصر ودول عربية وخليجية، بينها السعودية، عن عطل في منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" الأميركية.

    أخبار ذات صلة arrow right header.svg

    Shafaq Live
    Shafaq Live
    عربي
    عربي
    Radio radio icon