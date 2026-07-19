عطل فني يضرب "فيسبوك".. مستخدمون يعجزون عن تسجيل الدخول

شفق نيوز- متابعة

تعرضت منصة “فيسبوك” لعطل فني، صباح اليوم الأحد، ما منع العديد من المستخدمين في أنحاء متفرقة من العالم من الوصول إلى حساباتهم.

وعند محاولة فتح الحساب، تظهر رسالة تفيد بأن "الحساب غير متاح مؤقتاً، أو حسابك غير متاح حالياً بسبب مشكلة في الموقع".

ووفق منصة رصد الأعطال الرقمية "داون ديتكتور" (Downdetector)، أبلغ مستخدمون في الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا ومصر ودول عربية وخليجية، بينها السعودية، عن عطل في منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا" الأميركية.