عطل جزئي يصيب خدمات واتساب وانستغرام وفيسبوك

شفق نيوز/ اشتكى العديد من مستخدمي منصة "ميتا" حول العالم بما في ذلك مستخدمي تطبيقات فيس بوك وماسنجر وانستغرام وواتس آب من وجود مشاكل مختلفة في كل تطبيق من التطبيقات.

وتواجه المنصة بعض المشكلات الخطيرة مع المستخدمين غير القادرين على الوصول إلى أي من الأنظمة الأساسية أو إرسال الرسائل.

وقال مركز الإعلام الرقمي⁩ DMC إن "هناك مشكلة في تطبيق الواتساب تمنع المستخدم من ارسال الصور والرسائل الصوتية".

وقد سجل موقع Down Detector العديد من شكوي المستخدمين حول تعطل الخدمات في العديد من دول العالم، فعلي سبيل المثال أبلغ أكثر من 12000 مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى فيس بوك، بينما واجه أكثر من 6600 مستخدم مشكلة مع Instagram.

كذلك فإن خدمة المراسلة في Meta ، WhatsApp ، لديها أيضًا أكثر من 1300 تقرير انقطاع على Downdetector ، الذي يتتبع حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير الحالة من عدد من المصادر بما في ذلك الأخطاء المقدمة من المستخدم على نظامها الأساسي.

وأوضح موقع تتبع الاعطال بأن 57% من المتأثرين بالعطل غير قادرين على إرسال الرسائل على التطبيق، بينما أبلغ 29% منهم بأنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق، فيما اشتكي 14% منهم بأنهم يعانون من عدم القدرة على إرسال الرسائل الصوتية على واتساب.