عطل تقني يضرب منصة "إكس" في عدد من دول العالم

شفق نيوز- متابعة

ضرب عطل تقني مفاجئ منصة التواصل الاجتماعي "إكس" يوم الاثنين، متسبباً في انقطاع الخدمة عن آلاف المستخدمين حول العالم، وسط غياب أي توضيح رسمي من إدارة الشركة حول الأسباب حتى الآن.

وسجل موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال الإنترنت ارتفاعاً حاداً في البلاغات بدءاً من الساعة 1:02 ظهراً بتوقيت غرينتش، حيث تجاوزت التقارير 11,000 بلاغاً في الولايات المتحدة وحدها، وأكثر من 3,300 بلاغاً في المملكة المتحدة خلال الدقائق الأولى للعطل.

واشتكى المستخدمون المتأثرون من صعوبات فنية متعددة، أبرزها فشل تحميل المنشورات الجديدة في "الجدول الزمني"، وعدم استجابة التطبيق على الهواتف الذكية، فيما ظهرت رسائل خطأ متكررة عند محاولة تحديث الصفحة الرئيسية عبر المتصفحات.

ولم تصدر شركة "إكس" أي بيان رسمي يوضح طبيعة الخلل الفني أو موعد عودة الخدمة، في حين تشير البيانات الأولية إلى أن الانقطاع واسع النطاق ويشمل مستخدمي أنظمة "iOS" والموقع الإلكتروني على حد سواء.

ويأتي هذا الاضطراب كأحدث حلقة في سلسلة من الأعطال التقنية التي واجهتها المنصة مؤخراً، حيث شهدت بداية شهر شباط/فبراير الجاري انقطاعاً مماثلاً أثر على آلاف المستخدمين، مما يثير تساؤلات حول استقرار البنية التحتية للمنصة في ظل التحديثات المستمرة.

ودفع العطل الحالي آلاف المستخدمين للبحث عن تحديثات الحالة عبر منصات بديلة، في وقت تتكرر فيه سيناريوهات التوقف المفاجئ للخدمات الرقمية الكبرى، مما يعيد الجدل حول اعتمادية الشبكات المركزية في إدارة تدفق المعلومات العالمي.