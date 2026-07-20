"عطر العراق".. فيلم يمزج الرسوم المتحركة بحياة عائلة منفية في باريس

شفق نيوز- باريس

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، يوم الاثنين، الضوء على الفيلم العراقي-الفرنسي "عطر العراق" الذي يجمع ما بين الرسوم الكرتونية واللقطات المصورة والارشيفية، لتتبع معاناة العائلة المحطمة لمناضل يساري عراقي أجبر على الفرار من حكم صدام حسين خلال سبعينيات القرن الماضي.

وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "عطر العراق" (Le Parfum d'Irak) هو رسوم متحركة قوية وحيوية شارك في اخراجها ليونارد كوهين مع مؤلفه الصحفي العراقي-الفرنسي فرات العاني. ومن المقرر ان يعرض الفيلم في صالة سينما "بيرثا دوك هاوس" اللندنية ابتداءا من 24 يوليو/تموز الحالي.

واشار التقرير الى ان القصة تتعلق بطفولة العاني وتجربة العائلة المحطمة والذي ترعرع في باريس خلال الثمانينيات كابن منفي عراقي يساري بارز، اضطر الى الخروج من وطنه الأصلي بسبب معارضته لصدام حسين.

ولفت التقرير إلى أن قصة الفيلم تسرد من خلال سلسلة من ذكريات الماضي المرتبطة بجنازة والد فرات العاني حيث يبدأ المشيعون، وهم أعضاء في شتات الاشتراكيين العراقيين في السبعينيات الذين جمعتهم وفاته، في سرد الحكايات.

والى جانب هؤلاء المنفيين، كما يقول التقرير، فإن العاني يضيف على القصة ذكرياته الخاصة بالعودة لرؤية عائلته الممتدة في العراق في نهاية الثمانينيات، وتجربة نكهات وروائح في بغداد والفلوجة، بما في ذلك المذاق الشهي لايس كريم وعطور زيت الشعر للشباب.

وقال التقرير إن الفيلم يظهر حياة العاني المزدوجة كأحد أفراد جيل عراقي في المنفى الفرنسي، ويأتي كصحافي فرنسي، الى العراق الذي تحتله الولايات المتحدة، ليشعر انه غربي منفي في الشرق الاوسط، ويرفض بشدة التطرف الاسلامي وغاضب أيضا من الاحتلال الذي تقوده الولايات المتحدة والذي خلق ظروفا لهذا "الجهاد السام".

وتابع التقرير ان الفيلم يكون في أقوى حالاته عندما يكون العاني طفلا، مشيرا الى أن الفيلم مستوحى بالتاكيد من الرسوم المتحركة الايرانية "بيرسيبوليس".