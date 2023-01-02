"عطارد" في سماء الأرض.. مواطنو المنطقة العربية على موعد "مسائي" مع الكوكب الأصغر

شفق نيوز / أعلنت دارُ التقويم القطرية، اليوم الاثنين، أن كوكب عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية سيصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس (نقطة الحضيض) مساء اليوم ، ما سيسمح للمواطنين في الدول العربية مشاهدته بالعين المجردة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية نقلا عن دار التقويم إن "مشاهدة عطارد ستكون ممكنة مساء اليوم، وتحديدا عند الساعة 11:04 مساء الإثنين بتوقيت مكة المكرمة، عندما يصل إلى أقرب نقطة في مداره حول الشمس، حيث سيكون على مسافة قدرها 46 مليون كيلومتر من مركز الشمس تقريباً،

وسيكون كوكب عطارد بفارق 24 مليون كم عما كان عليه يوم السبت 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث كان حينها على مسافة قدرها 70 مليون كم تقريباً من مركز الشمس، وهي أبعد نقطة يصل إليها عطارد من الشمس (نقطة الأوج).

كما ذكرت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر يمكنهم رصد كوكب عطارد مساء الإثنين أعلى الأفق الغربي لسماء دولة قطر باستخدام الأجهزة الفلكية، وذلك من بعد غروب الشمس وحتى قبل موعد غروب كوكب عطارد، علماً بأن شمس الغد ستغرب عند الساعة 4:56 مساءً.

بينما سيغرب كوكب عطارد عند الساعة 5:45 مساء بتوقيت الدوحة المحلي، مع الأخذ في الاعتبار أن المناطق المثلى لرصد كوكب عطارد هي المناطق البعيدة عن الملوثات الضوئية والبيئية.

ويمكن للراصدين كذلك أن يروا كوكباً آخر في السماء يكون أعلى من عطارد، ويلمع بشكل واضح كأنه مصباح منير، وهذا كوكب الزهرة الذي يرتفع في السماء يوماً بعد يوم، ويستمر ليطرز السماء الغربية خلال عدة أشهر قادمة، بينما سيختفي عطارد من السماء الليلية خلال أيام.

ويعد عطارد أصغر كواكب نظامنا الشمسي، فهو أكبر قليلاً من قمر الأرض وهو أيضاً الأقرب إلى الشمس. من على سطح عطارد، تظهر الشمس أكبر 3 مرات مما تبدو عليه عند النظر إليها من الأرض، ويكون ضوء الشمس أكثر سطوعاً 7 مرات، حسب وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا).

بينما يعتقد العلماء أن عطارد نواة كوكب ضخم كان قبل مليارات السنوات قريباً للشمس، لكن لسبب ما تحطمت قشرته الخارجية وبقيت النواة، التي تمثل الآن أكثر من 85% من نصف قطر الكوكب.