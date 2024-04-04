"عضة قرد" تكشف عن "فيروس فتّاك" في هونغ كونغ

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون في مجال الصحة، يوم الخميس، أن رجلاً يبلغ من العمر 37 عاما يمكث في المستشفى بحالة حرجة، بعد أن أصيب بعدوى نادرة، ولكنها قد تكون مميتة بعد تعرضه لجروح في يده، بسبب عضة قرد بري بحديقة في هونغ كونغ.

وبحسب موقع "لايف ساينس" فإن "الرجل أصيب بعدوى ناجمة عن فيروس B، الذي يتواجد عادة في لعاب وبول وبراز قرود المكاك، وهي قرود تعيش في مواقع مختلفة في المدينة".

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن لا أعراض أو أعراض خفيفة فقط تظهر على القرود المصابة المصابة بالعدوى.

وأشارت السلطات في هونغ كونغ إلى أن "الرجل يعد أول إصابة بشرية بفيروس B في البلاد".

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن "فيروس B نادرًا ما يصيب البشر، ومنذ اكتشافه عام 1932 وحتى عام 2019، أصاب حوالي 50 شخصًا حول العالم فقط، توفي منهم 21".

وأكد المركز أن "معظم من أصيبوا به تعرضوا للعض أو الخدش من قبل قرود مصابين بالعدوى، وذلك عندما تلامست أنسجة القرد أو سوائل جسمه مع جلد الشخص المخدوش".

كما أوضح المركز أنه "تم تسجيل حالة واحدة فقط لشخص مصاب نقل فيروس B إلى شخص آخر".

أعراض الإصابة بفيروس B

يشير الأطباء إلى أن "أعراض الإصابة بفيروس B، تتشابه كثيرا مع أعراض الأنفلونزا، وتشمل الحمى والقشعريرة وآلام العضلات والتعب والصداع".

وتتطور لتشمل أعراضا إضافية منها ضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام البطن، كما من المحتمل أن تكون الحازوقة مرتبطة بالفيروس الذي يغزو الجهاز العصبي، وقد يظهر على المنطقة التي تعرضت للخدش، بثور صغيرة.