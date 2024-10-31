"مليونير" ينطلق ليقدم جوائز أسبوعية "واعدة بحياة أفضل للعراقيين"

يستعد العراق لدخول "عصر جديد من الفرص"، مع إطلاق سحب أسبوعي ترويجي جديد يحمل اسم "مليونير".

وتقول شركة "باهض الخير" المنظمة للفعالية: "سيتم توزيع جوائز نقدية قيمة للفائزين كل أسبوع، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين لتحقيق أحلامهم وتحسين مستوياتهم المعيشية".

وتضيف: "يتكون "مليونير" من سحبين متتاليين، وهما السحب الكبير، الذي يقدم فرصاً للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 20,000,000 دينار عراقي، بالإضافة إلى جوائز أخرى (مفصلة أدناه) وسحب القرعة الذي يتيح فرص الفوز بـ 254 جائزة نقدية أسبوعية مضمونة، منها جائزتان مضمونتان بقيمة مليون دينار لكل منهما.

وقد تم فتح باب المشاركة في "مليونير" هذا الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني، على أن ينطلق أول سحب مباشر بتاريخ السبت 16 نوفمبر في تمام الساعة 7:30 مساءً. وحرصاً من القيمين عليه على الشفافية في عمليات السحب، سيتم نقل سحوبات "مليونير" مباشرة على الهواء على قناة الرابعة الفضائية، بالإضافة إلى قنوات "مليونير" الإلكترونية، تحديداً، الموقع الإلكتروني millionaire.iq وصفحات "مليونير" على فيسبوك ويوتيوب.

ويأتي إطلاق "مليونير" عقب إعلان شركة "باهض الخير" عراقية المنشأ ومتعددة الأنشطة التجارية، عن شراكتها مع "إي وينجز"، الشركة الرائدة في قطاع إدارة السحوبات الترويجية.

وكانت "إي وينجز" قد قامت بإطلاق وتشغيل "محظوظ"، السحب الأسبوعي الأول من نوعه في دولة الإمارات، وأدارت عملياته متوجة خلال ثلاثة أعوام 66 مليونيراً وأكثر من 2 مليون فائز حصلوا على جوائز نقدية تجاوزت قيمتها الإجمالية 136 مليون دولار أميركي.

طريقة المشاركة في "مليونير"

يمكن للمشاركين الدخول في سحوبات "مليونير" بمجرد إنشاء حساب على millionaire.iq وشراء قنينة مياه أو أكثر بقيمة 3,000 دينار لكل منها، يختارون بموجبها 4 أرقام من أصل 40 رقماً، مستخدمين بطاقات ماستر كارد وفيزا، كما يمكنهم الدفع من خلال رصيد الهاتف لشركة زين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمن يفضلون استخدام المحافظ الإلكترونية تعبئة رصيد "مليونير" الخاص بهم من خلال شركة زين كاش وفاست باي (Fast Pay). وبالنسبة للمشاركين الذين يفضلون المعاملات النقدية، سيكون بمقدورهم إضافة رصيد إلى حسابهم خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية في العراق. تمنح كل قنينة مياه للمشاركين فرصة مزدوجة تتألف من فرصة للدخول في السحب الكبير بالإضافة إلى سحب القرعة للحصول على مئات الجوائز الأسبوعية المضمونة.

جوائز السحب الكبير

عند مطابقة الأرقام الأربعة يحصل الفائز (أو أكثر) على الجائزة الكبرى بقيمة 20,000,000 دينار عراقي.

عند مطابقة ثلاثة من الأرقام الأربعة يحصل الفائز الواحد على الجائزة الثانية بقيمة 200,000 دينار عراقي.

عند مطابقة رقمين يحصل الفائز الواحد على الجائزة الثالثة بقيمة 5,000 دينار عراقي.

عند مطابقة رقم واحد يحصل الفائز الواحد على الجائزة الرابعة بقيمة 1,000 دينار عراقي.

جوائز سحب القرعة المضمونة

بالإضافة للسحب الكبير، سيدخل المشاركون بشكل تلقائي في سحب القرعة لفرصة الفوز بإحدى الجوائز الأسبوعية الـ 254 المضمونة على النحو التالي:

سيفوز مشاركان بمبلغ 1 مليون دينار لكل منهما.

سيفوز مشاركان بمبلغ 100,000 دينار لكل منهما.

سيفوز 20 مشاركاً بمبلغ 25,000 دينار لكل منهم.

سيفوز 230 مشاركاً بمبلغ 10,000 دينار لكل منهم.

وتعليقاً على الإطلاق، أعرب علي المالكي، المدير الإداري لشركة "باهض الخير"، عن حماسته لبدء عمليات "مليونير"، قائلاً: "تتمثل رؤيتنا في أن يشكل "مليونير" نافذة مشرعة للأمل وحافزاً للتغيير الإيجابي على المستويين الفردي والمجتمعي."

وأضاف: "من خلال تعاوننا مع "إي وينجز"، التي يحفل تاريخها في دولة الإمارات العربية المتحدة بإثراء حياة أكثر من مليوني فائز من كافة أقطاب الأرض، نحن ملتزمون بالقيم نفسها، والتي تتمحور حول المصداقية التامة والشفافية والإنصاف في كل جانب من جوانب عملياتنا."

أما عن السحوبات الافتتاحية، قال المالكي: "من المقرر أن يتم إجراء السحوبات المباشرة الأولى يوم 16 نوفمبر 2024، ما يتيح للراغبين في المشاركة فترة أسبوعين لبدء رحلتهم في الاستمتاع بتجربة "مليونير" الفريدة وزيادة فرصهم في تغيير حياتهم للأفضل."