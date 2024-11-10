عصر بغداد الذهبي يضيء باريس.. صور

شفق نيوز/ في خطوة ثقافية مميزة، أقام معهد العالم العربي في باريس معرضاً فنياً يعرض تاريخ مدينة بغداد الثقافي والمعرفي.

وقال موفد وكالة شفق نيوز، في باريس، إن المعرض سلط الضوء على فترة العصر الذهبي التي شهدتها مدينة بغداد وأبرز علمائها.

وبين، أن المعرض، الذي يحمل عنوان "اكتشف مدينة بغداد الدائرية"، يفتح أبوابه للجمهور حتى 12 كانون الثاني من العام المقبل.

وقد افتتح المعرض رئيس معهد العالم العربي، جاك لانغ، بكلمة تناول فيها تاريخ بغداد وأهميتها الثقافية والحضارية، مؤكدًا على أهمية المعرض الذي يستعرض مجموعة أثرية فريدة لأول مرة منذ أكثر من عشرين عامًا.

وأيضا يستعرض المعرض، الذي نظم بالتعاون مع شركة "يوبي سوفت" الفرنسية، تاريخ بغداد في العصر العباسي من خلال أكثر من 100 لوحة ومعلم تاريخي، مع تسليط الضوء على إنجازات العلماء والمفكرين الذين أثروا تاريخ العلم والثقافة في تلك الحقبة.

ويعاد افتتاح هذا المعرض للمرة الثانية في باريس، وهو يحظى بإقبال واسع، حيث يزوره يوميًا العشرات من الفرنسيين، إلى جانب الطلاب والمهتمين بالعالم العربي، الذين يأتون لاستكشاف تاريخ بغداد وأثرها الحضاري.

كما شهد المعرض زيارة عدد من أفراد الجالية العراقية في فرنسا، الذين اصطحبوا أبناءهم للتعرف على تاريخ مدينتهم خلال تلك الفترة الزمنية المميزة.

ومن خلال هذا المعرض، يُقدم معهد العالم العربي لزواره فرصة فريدة لإعادة اكتشاف بغداد كعاصمة للعلم والثقافة في العصر العباسي، في خطوة تعزز التواصل الثقافي بين العراق والعالم، وتبرز إرثه الحضاري.

اعداد وتصوير علي ناجي