عصام كاريكا يغني في العراق

شفق نيوز/ يستعد المطرب المصري عصام كاريكا لإحياء حفلين غنائيين في العراق يومي 26 و27 ديسمبر/ كانون الأول ضمن احتفالات أعياد الميلاد والعام الجديد.

ذكرت ذلك وسائل إعلام مصرية، وبينت أن كاريكا سيقدم باقة من أغانيه التي أحبها الجمهور.

في سياق آخر، طرح كاريكا أغنيته الجديدة "بنت الشهبندر"، التي وصفها بأنها مغامرة موسيقية جديدة بعيداً عن الأغاني الصيفية المألوفة.

الأغنية التي كتبها ولحنها عصام نفسه لاقت إعجاباً واسعاً، وصورها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج الفرنسي ميشيل كروكان.

كما طرح كاريكا كليب أغنيته الجديدة بعنوان "لا حب ولا جواز" الذى تم تصويره في تورنتو بكندا، وهو من كلمات محمد هلال توزيع كاريكا وتوزيع نجل عصام كاريكا، أحمد كاري هندسة الصوت محمد جوده مدير التصوير الكندي المصري كيرو سليمان إخراج كاريكا.