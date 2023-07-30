إعصار يضرب وسط روسيا: تسبب بسقوط قتلى واقتلع الأشجار وقطع الكهرباء

شفق نيوز/ لقي ثمانية أشخاص مصرعهم على الأقل إثر إعصار ضرب وسط روسيا، وتسبب في اقتلاع الأشجار وهطول أمطار غزيرة، بجانب إلحاق الأضرار ببنايات وقطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية في 8 مناطق.

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة حالات الطوارئ الروسية اليوم الأحد، أن سبعة من القتلى لقوا حتفهم في موقع للتخييم قرب بحيرة يالتشيك بمنطقة "ماري-إل".

وأظهرت صور نشرتها الوزارة على تطبيق تلغرام، سيارات وخياما تضررت بشدة وسحقتها الأشجار التي اقتلعتها الرياح.

وكان مئات الأشخاص يخيمون على ضفاف بحيرة يالتشيك عندما هب الإعصار بحسب الوزارة.

وقال مسؤولون إن العواصف قطعت الكهرباء عن 520 تجمعا سكنيا وألحقت أضرارا بأسطح 41 بناية سكنية وسبع بنايات تقدم خدمات اجتماعية في ثماني مناطق مختلفة من روسيا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن، يفغيني ماسلوف، رئيس بلدية "يوشكار-أولا"، قوله: "وفقا للمعلومات الأخيرة قضى ثمانية أشخاص في ماري-إل بسبب الإعصار الذي هب أمس" السبت.

و"ماري-إل" منطقة روسية تقع على الضفة الشمالية لنهر فولغا، تشكل يوشكار-أولا المدينة الرئيسية فيها.

وأرسل نحو مئة من عمال الإغاثة إلى المنطقة لإزالة الركام في موقع التخييم الواقع قرب بحيرة يالتشيك، بحسب وزارة الطوارئ التي أعلنت أيضا أن 27 شخصا أصيبوا بجروح.