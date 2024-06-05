عشاق آيفون ينتظرون مزايا جديدة للذكاء الاصطناعي على نظام iOS 18

شفق نيوز/ ينتظر عشاق هواتف آيفون لشركة أبل الأمريكية المزايا الجديدة لهواتفهم بعد إجراء إصلاح شامل لنظام iOS، حيث ستقدم مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستجعل العديد من تطبيقات وميزات أبل المدمجة أكثر ذكاءً وقدرة.

وفي بعض المعلومات عن مؤتمر WWDC 2024، سيبدأ الحدث بالكلمة الرئيسة لشركة أبل في الـ10 من يونيو الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، بينما سيتاح الإصدار التجريبي من iOS 18 لأعضاء برنامج Apple Developer مباشرة بعد العرض التقديمي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العادة يتم إصدار النسخة التجريبية العامة في شهر يوليو، يليها الإصدار الرسمي لجميع المستخدمين في شهر سبتمبر.

وفيما يأتي، نلخص لكم الميزات والتغييرات الجديدة التي يشاع أنها آتية مع نظام iOS 18، والذي من المتوقع أن يكون التحديث "الأكبر" في تاريخ جهاز آيفون.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

يشاع أن نظام التشغيل iOS 18 يحتوي على ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لـ Siri ،Spotlight Shortcuts ، Apple Music ، Messages ،Health وغيرها.

وقد أثار الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك مِرارًا وتكرارًا أن الشركة تعمل على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويخطط لمشاركة التفاصيل "في وقت لاحق من هذا العام".

شاشة رئيسة أكثر قابلية للتخصيص

سيحتوي نظام التشغيل iOS 18 على شاشة رئيسة "أكثر قابلية للتخصيص.

وذكرت تقارير مطلعة أن نظام التشغيل iOS 18 سيسمح أخيرًا للمستخدمين بوضع أيقونات التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية.

وهذا يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على إنشاء مسافات وأعمدة وصفوف فارغة بين أيقونات التطبيقات.

وكانت هذه الميزة الأساسية متاحة منذ فترة طويلة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والآن توفرها أبل على آيفون. وأفيد أيضًا أن iOS 18 سيسمح للمستخدمين بتغيير لون أيقونات التطبيقات.

ميزات إمكانية الوصول الجديدة

في وقت سابق من هذا الشهر، استعرضت أبل العديد من ميزات إمكانية الوصول الجديدة التي ستأتي في وقت لاحق من هذا العام مع تحديثات البرامج مثل iOS 18 وiPadOS 18 و macOS 15 و .visionOS 2 وتتضمن بعض الميزات الجديدة القادمة إلى آيفون ميزة تتبع العين وإشارات حركة السيارة واللمسات الموسيقية والاختصارات الصوتية.

وسيحصل CarPlay أيضًا على المزيد من ميزات إمكانية الوصول مع iOS 18، بما في ذلك التعرف على الصوت، والذي سيسمح للسائقين أو الركاب الصم أو ضعيفي السمع بتشغيل التنبيهات ليتم إخطارهم بأبواق السيارة وصفارات الإنذار.

ميزات خرائط أبل الجديدة

كشفت تقارير عدة سابقًا عن ميزتين محتملتين جديدتين لخرائط أبل ستأتيان مع نظام التشغيل iOS 18 وهما: المسارات المخصصة والخرائط الطبوغرافية.

وباستخدام ميزة المسارات المخصصة، سيتمكن مستخدمو خرائط أبل من اختيار طرق محددة للسفر عليها أثناء التنقل، لأسباب مثل رؤية المناظر الخلابة.

كما ظهرت الخرائط الطبوغرافية للمرة الأولى على Apple Watch العام الماضي مع watchOS 10، ويشير الكود إلى أنه سيتم توسيع الميزة لتشمل iPhone وMac وVision Pro. وتتضمن هذه الخرائط تفاصيل، مثل: المسارات، والارتفاع، والنقاط المثيرة للاهتمام للمشي لمسافات طويلة.