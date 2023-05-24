عززها العراقيون والمصريون.. العربية تنتشر داخل المنازل الأمريكية

شفق نيوز/ باتت اللغة العربية سابع أكثر اللغات غير الإنكليزية انتشاراً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قارب عدد المتحدثين بها نحو المليون ونصف المليون شخص.

ووفقاً لمواقع "سكاي نيوز عربية، فإن العقود الأخيرة شهدت انتشاراً واسعاً لاستخدام اللغة العربية داخل المنازل الأمريكية، في ظاهرة يعزوها الخبراء إلى جملة من الأسباب.

وبحسب مركز "بيو" للأبحاث، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتحدثون اللغة العربية في المنزل، من 215 ألفًا في في 1980 إلى مليون و400 ألف في 2021.

وبذلك، تكون العربية سابع أكثر اللغات غير الإنجليزية شيوعًا في البلاد يتحدثها أشخاص من أصول وبلدان مختلفة.

ويشكل المهاجرون نحو ثلثي من يتحدثون العربية في المنزل ويفوق عدد الأشخاص الذين يتحدثون العربية في الولايات المتحدة عددهم في أي بلد آخر غير عربي.

والمتحدثون باللغة العربية في الولايات المتحدة 28% منهم ولدوا في أمريكا، و13% ولدوا في العراق، و13% ولدوا في مصر.

وتختلف أسباب الهجرة إلى الولايات المتحدة. فمنهم من ترك بلده هاربا من ويلات الحرب، ومن يأمل في العمل وتحسين وضعه الاجتماعي، وآخر للدراسة وتحقيق ما عجز عن تحقيقه في بلده.

ويعيش نحو نصف من يتحدثون اللغة العربية 53% في 5 ولايات فقط:

- كاليفورنيا 17%.

- ميشيغن 14%.

- تكساس 8%.

- نيويورك 7%.

- نيوجيرسي 6%.

وقد ارتفعت نسبة من يتقنون اللغة الإنجليزية منهم من 54% عام 1980 إلى 66% في 2021.

وقد قدمت الجالية العربية المقيمة في الولايات المتحدة عددا لا يستهان به من نماذج النجاح وتبوأت مناصب مرموقة في المجتمع الأمريكي.