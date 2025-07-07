عرض أكبر قطعة من المريخ سقطت على الأرض للبيع في مزاد علني

شفق نيوز - متابعة

أعلن دار "سوذبي" للمزادات، عن عرض أثقل قطعة من المريخ تم اكتشافها على الأرض في 16 تموز/يوليو، حيث يبلغ وزن هذه العينة النادرة 24.67 كيلوغراما، ويطلق عليها تسمية NWA-16788.

وقد تُباع أثقل قطعة من المريخ عُثر عليها على الأرض بما يصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي في مزاد "سوثبي" في 16 تموز/يوليو، كما قال موقع ScienceAlert الإلكتروني تم تقييم القطعة بين 2 و4 ملايين دولار. ويزن النيزك NWA-16788 24.67 كيلوغراما.

وقد اكتشفه أحد صيادي النيازك في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 في منطقة أغاديز بصحراء النيجر، المعروفة أكثر بحفرياتها الغنية بالديناصورات. وأكّد متحف شنغهاي الفلكي الأصل المريخي لهذا الحجر، وذلك بناء على تحليل عينة صغيرة أُرسلت إليه. وقد تمّ الآن تقييم هذه القطعة الأثرية الفضائية بقيمة نقدية.

ووفقا لوصف كتالوج "سوذبي"، فإن النيزك أظهر حدّا أدنى من الأضرار الناتجة عن اختراق الغلاف الجوي، مما يشير إلى أن تركيبه الفيزيائي والكيميائي لم يتغير بشكل كبير منذ سقوطه في الصحراء الكبرى. وبعبارة أخرى، يُحتمل أن يكون النيزك المعروف باسم NWA-16788 جسمًا حديث العهد نسبيًّا على سطح الأرض، سقط من الفضاء في زمن غير بعيد.

وبفضل محتواه العالي من معدن الماسكيلينيت، بالإضافة إلى وجود أجزاء عدة تعرّضت للصهر الناتج عن الاصطدام، يُستنتج أن هذه الصخرة ربما قُذفت من سطح كوكب المريخ نتيجة اصطدام كويكب قوي.

ويشير كتالوج "سوذبي" إلى أن النيزك "تكوَّن من صهارة مريخية تبردت ببطء، ويتميّز بنسيج حبيبي خشن يتكوّن أساسا من البيروكسين، والماسكيلينيت، والأوليفين.