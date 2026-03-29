عرض فلكي مميز هذه الليلة.. "قلب الأسد" والقمر في سماء الدول العربية

شفق نيوز- متابعة

تشهد أجواء الدول العربية ظاهرة "الاستتار" الفلكية المميزة، ليل اليوم الأحد، وتتمثل باقتران القمر بنجم قلب الأسد عند غروب الشمس وتستمر لبضعة ساعات، في فرصة رائعة لهواة الفلك لمتابعة حدث مميز والاستمتاع بمشهد سماوي يبرز دقة حركة الأجرام السماوية.

وتحدث ظاهرة "الاستتار" عندما يمر القمر أمام نجم، محجوباً ضوءه مؤقتاً، وسيعبر القمر أمام نجم قلب الأسد، ألمع نجوم كوكبة الأسد، في مشهد يجمع بين الجمال والدقة الفلكية.

ويظهر نجم قلب الأسد كنقطة ضوئية لامعة بالقرب منه، ويكون الرصد أفضل عند الحافة المظلمة للقمر، حيث يظهر النجم بوضوح، وقد يصعب رؤيته عند الحافة المضيئة بسبب سطوع القمر.

وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أشرف تادرس، عبر منشور على "فيسبوك" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "القمر سيقترن بنجم قلب الأسد عند غروب الشمس، وسيمر النجم خلف القمر بين الساعة 9:00 و10:30 مساءً بتوقيت القاهرة".

وأضاف أن الظاهرة، التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، تتطلب سماء صافية.

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن سماء بعض مناطق الوطن العربي ستشهد مساء الأحد عرضاً فلكياً رائعاً.

وأوضح أن القمر سيكون في طور الأحدب المتزايد، ما يجعله ساطعاً.

وأكد أبو زاهرة أن ما سيشهد هو احتجاب فعلي، حيث يتحرك القمر أمام النجم ويحجبه بالكامل لفترة محددة.

وأضاف: تحدث لحظة اختفاء النجم بشكل مفاجئ عند مروره خلف الحافة غير المضاءة للقمر.

ويظهر النجم مجدداً من خلف الحافة المضيئة ويمكن لتضاريس سطح القمر أن تؤثر على لحظة الظهور أو الاختفاء، مسببة فرقاً بسيطاً بالثواني.

وأردف رئيس فلكية جدة أن هذا الحدث يعد مميزاً لرصد احتجاب نجم لامع مثل قلب الأسد، وهو أمر نادر يتيح لهواة الفلك والعلماء دراسة حركة القمر والأجرام السماوية بدقة، ويمكن استخدام الاحتجاب لدراسة حجم وشكل الأجرام القريبة.

واختتم أنه يمكن رصد الظاهرة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية أو استخدام منظار صغير أو تلسكوب بسيط يمنح تجربة أوضح.

كما ينصح ببدء الرصد قبل الموعد المتوقع بعدة دقائق ويمكن توثيق الحدث بالتصوير الفوتوغرافي.