عرض أسرع سيارة كهربائية في العالم للبيع بهذا السعر!

شفق نيوز/ عرضت شركة Aspark اليابانية، سيارتها الخارقة الكهربائية الجديدة Aspark Owl، للبيع مقابل 3.5 مليون دولار.

وجاء العرض بعد أكثر من 3 سنوات من التقديم للطراز الأولي في وقت شكك فيه كثيرون بحقيقة هذه السيارة، بالنظر إلى المعايير القصوى المعلنة، وفق موقع "كار بوز".

وتنص المواصفات الفنية الحالية على أن "Aspark Owl" تأتي بوزن 1900 كجم، وتوفر 1480 كيلوواط من الطاقة، و2000 نيوتن متر من عزم الدوران، وبسرعة قصوى تبلغ 400 كم/ساعة، وتسارع من 0 إلى 100 كم/ ساعة في 1.72 ثانية.

وقالت إنها تحتوي على بطارية ليثيوم أيون (800 فولت)، بسعة 64 كيلو واط في الساعة، وبطاقة قصوى تبلغ 1300 كيلو واط.

وأوضحت أن هذه البطارية يجب أن توفر نطاقًا قدره 450 كيلومترًا تحت مقياس (NEDC)، ويتم شحنها على شاحن 44 كيلو واط في 80 دقيقة.

وأشارت إلى أن "Aspark Owl" هي -على الأرجح- أقل مركبة رياضية يمكنها القيادة على الطرق العادية، حيث يصل ارتفاعها إلى 99 سم فقط“.

وسيتم عرض السيارة الكهربائية للبيع بالفعل في أوروبا، وأمريكا الشمالية، بينما يتم افتتاح صالة عرض متخصصة للعلامة التجارية في اليابان.

ومن المقرر أن تتوسع شبكة التوزيع بشكل أكبر، خاصة في أوروبا، والشرق الأوسط، حيث سيتم إنتاج 50 سيارة منها فقط.