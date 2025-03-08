عربي عراقي يصنع الفارق بتقديم محتوى كوردي

شفق نيوز/ قدم الباحث في الشأن الكوردي، الصحفي العراقي علي ناجي، محتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي يتناول تاريخ الكورد وثقافتهم وحركاتهم السياسية والدينية، لاقى إعجاب الكثير من المتابعين.

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز، قال ناجي، وهو عربي الأصل من بغداد، ولديه كتاب عن الكورد: "سابقاً كنت أكتب وأنشر مقالات ودراسات عن القضية الكوردية بمختلف أجزائها الأربعة على عدة مواقع إعلامية وأكاديمية، ولكن اليوم، أصبحت هذه المواقع قليلة القراءة بسبب توجه الكثير نحو السوشيال ميديا، مما دفعني إلى إنشاء محتوى رقمي".

وأشار إلى أن العديد من متابعي منصاته تفاجؤوا عندما عرفوا أنه عربي الأصل، بينما يتحدث يومياً عن القضية الكوردية ويدافع عنها.

وأضاف ناجي: "في أقل من أسبوعين، حصلت موادي على أكثر من 10 الاف مشاهدة، وإعجاب من نحو 5 آلاف شخص على تيك توك، مما دفعني للاستمرار في تقديم هذا المحتوى."