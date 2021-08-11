سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

عراقي يخلد التاريخ بالطوابع والمسكوكات النادرة

Category: منوعـات

Date: 2021-08-11T16:48:53+0000
عراقي يخلد التاريخ بالطوابع والمسكوكات النادرة

شفق نيوز/ وسط مدينة بعقوبة وفي منزله الصغير يفترش علي محمد جميل الملقب (علي ابو الشام) متحف نادر للعملات والمسكوكات والطوابع النادرة تجسد الحقبات التاريخية والحوادث التي مر بها العراق عبر الحكومات المتعاقبة.

ابو الشام يروي لوكالة شفق نيوز، بداياته مع هواية جمع العملات و لطوابع والمسكوكات بالقول "بدأت العمل منذ فترة طويلة وبدأت بجمع العملات والمسكوكات والطوابع بالاضافة الى اقتنائها من جمعية العملات والمسكوكات في بغداد، وكانت حافزا لي لتوسيع متحفي الذي يجسد الحقبات التاريخية والحوادث التي مر بها العراق منذ العهد العثماني".

المتحف مقتنيات تعود للعهود العثمانية والملكية في تاريخ العراق المعاصر، الهدف منها تذكير وتوعية الجيال الجديدة بتاريخ العراق وبيان معنى وحقيقة الطوابع النادرة التي تمثل كل منها حدثا مهما في في ظل التطورات والتغييرات، كما يقول أبو شام.

طموح ابو الشام لم يتوقف عند متحفه الصغير بل يسعى جاهدا لاقامة متحف ثابت في بعقوبة للعملات والطوابع والمسكوكات ليكون وارثا ومعلما تراثيا لبعقوبة وجميع الوافدين الى المحافظة.

ابو الشام اكد عزمه على الانتقال لجمع الطوابع والعملات لبعض دول الجوار لتحاكي الارتباطات التاريخية للعراق مع جيرانه.

الطوابع والمصكوكات النادرة مهددة بالانقراض في ظل ارتفاع اسعارها والاقبال على شرائها في الخارج ما جعل اسعارها تتعدى 20 الف دولار

related

عراقي كفيف ينير المنازل في "مهنة الموت"

Date: 2021-08-06 08:15:53
عراقي كفيف ينير المنازل في "مهنة الموت"

قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

Date: 2021-04-15 10:36:50
قناة إيرانية تقطع بث قمة كروية بسبب سيقان الحكم المساعدة

ست محافظات عراقية فوق 50 درجة مئوية وبين الأكثر حرارة عالمياً

Date: 2021-07-01 07:51:08
ست محافظات عراقية فوق 50 درجة مئوية وبين الأكثر حرارة عالمياً

"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

Date: 2020-05-30 08:15:22
"ايقونة الكوميديا".. رحيل الفنان المصري حسن حسني أثر أزمة قلبية مفاجئة

تتجاوز نصف درجة الغليان.. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

Date: 2021-08-09 07:05:01
تتجاوز نصف درجة الغليان.. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

Date: 2021-05-11 08:13:50
محافظة عراقية ضمن أعلى درجات الحرارة في العالم خلال 24 ساعة الماضية

فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية

Date: 2021-07-03 15:27:12
فيديو.. مسرحي يحتوي أطفال الأنبار بمشروع عجزت عنه المؤسسات الحكومية

وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

Date: 2020-07-12 23:07:52
وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني