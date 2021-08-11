عراقي يخلد التاريخ بالطوابع والمسكوكات النادرة

شفق نيوز/ وسط مدينة بعقوبة وفي منزله الصغير يفترش علي محمد جميل الملقب (علي ابو الشام) متحف نادر للعملات والمسكوكات والطوابع النادرة تجسد الحقبات التاريخية والحوادث التي مر بها العراق عبر الحكومات المتعاقبة.

ابو الشام يروي لوكالة شفق نيوز، بداياته مع هواية جمع العملات و لطوابع والمسكوكات بالقول "بدأت العمل منذ فترة طويلة وبدأت بجمع العملات والمسكوكات والطوابع بالاضافة الى اقتنائها من جمعية العملات والمسكوكات في بغداد، وكانت حافزا لي لتوسيع متحفي الذي يجسد الحقبات التاريخية والحوادث التي مر بها العراق منذ العهد العثماني".

المتحف مقتنيات تعود للعهود العثمانية والملكية في تاريخ العراق المعاصر، الهدف منها تذكير وتوعية الجيال الجديدة بتاريخ العراق وبيان معنى وحقيقة الطوابع النادرة التي تمثل كل منها حدثا مهما في في ظل التطورات والتغييرات، كما يقول أبو شام.

طموح ابو الشام لم يتوقف عند متحفه الصغير بل يسعى جاهدا لاقامة متحف ثابت في بعقوبة للعملات والطوابع والمسكوكات ليكون وارثا ومعلما تراثيا لبعقوبة وجميع الوافدين الى المحافظة.

ابو الشام اكد عزمه على الانتقال لجمع الطوابع والعملات لبعض دول الجوار لتحاكي الارتباطات التاريخية للعراق مع جيرانه.

الطوابع والمصكوكات النادرة مهددة بالانقراض في ظل ارتفاع اسعارها والاقبال على شرائها في الخارج ما جعل اسعارها تتعدى 20 الف دولار