عراقي يحرز الجائزة الأولى في مسابقة "أفكار" الثقافية في الدوحة

شفق نيوز/ أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، أسماء الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقة أفكار لتطبيقات الجوال حول حب الرسول محمد، والتي قد أطلقتها خلال الفترة من 20 أبريل إلى 29 مايو 2021، على هامش فعاليات الدوحة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.

والفائزون هم: محمد عارف الدباس من العراق في المركز الأول عن تطبيق (مع الرسول)، وبلغت قيمة الجائزة 3 آلاف دولار أمريكي، وفي المركز الثاني نردين شافع عبادي من الأردن عن تطبيق (المسير والسيرة)، والجائزة قدرها 2000 دولار أمريكي، فيما حصل أنس الحمصي من سوريا على المركز الثالث عن تطبيق (الرسول قدوتي)، وبلغت قيمة الجائزة المالية 1000 دولار أمريكي.

واجتذبت المسابقة المفتوحة للجميع من داخل قطر وخارجها والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على مواكبة اقتصاد المعرفة وإعداد جيل قادر على الدخول في مشروعات لخدمة الدين والمجتمع، نحو 110 مشاركات، حيث حلت مصر والسودان بالمرتبة الأولى بعدد 50 مشاركة، وبلاد الشام والعراق في المرتبة الثانية بنحو 27 مشاركة، في حين وصلت مشاركات دول الخليج إلى 19 مشاركة، واقتصرت مشاركات دول المغرب العربي على 9 مشاركات، و5 مشاركات من دول غير عربية.

يذكر أن أن اللجنة المنظمة للمسابقة اشترطت تقديم تقرير يوضح ويشرح فكرة التطبيق، على ألا يقل عن صفحتين ولا يزيد على أربع صفحات، وأن تكون الفكرة جديدة وغير مطروحة من قبل في متاجر التطبيقات الأخرى، كما رأت اللجنة أنه في حال تشابهت فكرتان متميزتان، فستفوز الفكرة المرسلة أولا، وسيتم وضع اسم صاحب الفكرة في صفحة معلومات التطبيق، علما بأنه يحق للمشارك المنافسة بأكثر من فكرة في نفس المجال، ويحق لدار /كتارا/ للنشر تنفيذ المشاركات الفائزة.