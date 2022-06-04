عراقي كوردي يفوز بجائزة عالمية .. 3 عجائن بيتزا بـ70 ثانية وصناعة 1500 في ساعة

شفق نيوز / تمكن مواطن عراقي من أصول كوردية يدعى زاگروس الجاف، وهو لاجئ في المملكة المتحدة ويعمل في أحد مطاعمها الشهيرة بالبيتزا من الفوز بلقب أسرع صاحب بيتزا في العالم.

وبينت وسائل إعلامية عالمية في تقرير اطلعت عليه شفق نيوز أن "زاكروس (33 عاماً)، والذي يعمل لدى سلسلة مطاعم دومينوز بيتزا الشهيرة على مستوى العالم تمكن من خبزَ ثلاثة عجائن بيتزا في 70 ثانية فقط، وذلك في مسابقة أقيمت في فندق البندقية ( (The venetian Hotel، في لاس فيگاس الامريكية، حيث جرت مسابقة اسرع صانع پيتزا في العالم".

وأضاف التقرير أن "زاكروس الجاف أبهر الحضور المقدر بـ8000 متفرج ولجنة التحكيم في صنع البيتزا وسرعته عندما منافسَة صانعي البيتزا المشتركين من مختلف الدول لينتزع منهم كأس الفوز وحزام اللقب وجائزة مالية قدرها 3000 دولار"، مبيناً أنه "لم يسبق له أن عمل بمجال البيتزا قبل وصوله الى بريطانيا في سن 16 عام، لكنه بعدما التحق بسلسلة المطاعم وعمل على مدار ١٥ عاما الماضية، تعرّفَ على موهبته".

ونقل التقرير عن الشاب زاگروس قوله "لقد كان شعوراً جميلاً في لحظة رائعة، هذه المنافسة تعني كل شيء بالنسبة لي".

وبيّن التقرير أنه "سبق للمواطن العراقي الكوردي الفوز في منافسات أُخرى، علاوة على انه حافظ على اسمه بالسجل الأوروبي لسلسة #dominospizza فترة ٣ سنوات متتالية، فيما يخطط للدفاع عن لقبه في العامين المقبلين"، موضحاً أن "زاكروس يستطيع صنع أكثر من 150 قطعة بيتزا في ساعة واحدة".