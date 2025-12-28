عراقي شبابي.. "القيصر" يكشف ألبومه الجديد ويحمس جمهوره

شفق نيوز- أبو ظبي

كشف المطرب العراقي كاظم الساهر الملقب بـ"القيصر"، يوم الأحد، انتهائه من تسجيل ألبوم غنائي جديد، يغلب عليه طابع الأغنية العراقية، ويقدم فيه أغنيات تناسب الشباب والأجيال الجديدة.

وقال الساهر للصحفيين في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، إنه سعيد جداً بالألبوم الجديد الذي يتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء، مشيراً إلى أن الألبوم حالياً في مرحلة اللمسات النهائية من قبل الشركة المنتجة تمهيداً لطرحه للجمهور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما أضاف أنه يفكر دوماً في آراء جمهوره منذ 35 عاماً، لأنه يعتبره عائلته ويحاسبه على كل أغنية جديدة يطرحها، لذلك يحرص على أن تخرج كل كلمة في أغنياته ونغمة ولحن بأفضل صورة.

إلى ذلك، تمنى الساهر أن يحل عام 2026 حاملاً معه الخير والسلام للعالم، وأن يقدم أعمالاً غنائية جديدة ترضي جمهوره من مختلف الأعمار.

وقدم المطرب العراقي حفلاً فنياً كبيراً مساء أمس السبت على مسرح الاتحاد أرينا بأبو ظبي، استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، شاركه فيه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة احتفالات رأس السنة.

أبداع القيصر كاظم الساهر في الاتحاد أرينا في العاصمة أبوظبي، أمسية فنية استثنائية 🤩 pic.twitter.com/0pZUfkSryH — Moments Events (@moments_uae) December 27, 2025

وقدم الساهر والجسمي مجموعة من أغنياتهما القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي قدرته شركة (مومنتس ايفنتس) المنظمة للحفل، بأنه يزيد عن ستة آلاف شخص من مختلف الجنسيات.

فيما قال الجسمي للصحفيين على هامش الحفل، إن عام 2025 كان عام خير عليه، حيث شهد مولد ابنه الأول زايد، كما شهد نجاحاً كبيراً على الصعيد الفني، متمنياً أن يستمر في تقديم أغنيات تسعد جمهوره في العام الجديد.

كما عبر عن سعادته بالغناء باللهجة المصرية إلى جانب الغناء باللهجة الإماراتية، مشيراً إلى أنه قدم مؤخراً أغنية "فستانك الأبيض" باللهجة المصرية ولاقت نجاحاً كبيراً في مصر والدول العربية.