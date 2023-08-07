"عذراً لا يوجد مكان لك".. مطاعم اسبانية ترفض تقديم "العشاء الفردي" لزبائنها

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن وجود "صعوبات" يلاقيها الزوار الأجانب لإسبانيا الراغبون في الأكل بمفردهم في المطاعم، فيما بينت انه في حال نجاح الزبون في إيجاد مطعم يستقبله، فإن النادل يستقبلهم استقبالاً بارداً في بعض الأحيان ويقودهم إلى أبعد طاولة في المطعم.

ووفق ما ذكره تقرير لصحيفة The Times البريطانية نُشر الإثنين فقد أوضح أن بعض المطاعم في مدينة برشلونة الإسبانية باشرت حظر تناول العشاء الفردي تماماً، على أساس أنه يضر بعملها، لأن طاولة الزبون المنفرد يمكن حجزها بدلاً من ذلك لمجموعة سياح، وانتشرت الشكاوى من هذا الحظر على الشبكات الاجتماعية وأصبحت قضية في الصحافة المحلية.

إذ يشعر السكان المحليون الراغبون في تناول الطعام بمفردهم في شرفات المطاعم، التي تكون مرتفعة السعر في فصلي الربيع والصيف، بالاستياء من هذا الرفض.

هذه الممارسة شائعة في مطاعم وسط برشلونة أكثر من غيرها- وتحديداً في شارع بلاي Carrer de Blai، المعروف بحانات التاباس (وجبات إسبانية خفيفة)، وفي مقاطعة إيشامبل Eixample.

إذ قال أحد رواد المطاعم لصحيفة El País "دخلت إلى مطعم وجلست إلى طاولة في الشرفة، وأتاني نادل بسرعة وأخبرني أنها محجوزة؛ لكنها لم تكن كذلك".

أضاف قائلاً: "فور أن نهضت، جلس مجموعة من الأجانب الذين كانوا خلفي"، وقال إن مطعماً آخر أخبره أن لديه 20 دقيقة فقط لينهي طعامه وأخبره ثالث أن الشرفة مخصصة للمجموعات فقط. وعاد إلى المنزل دون عشاء.

بينما قالت زبونة أخرى إنه حتى الحانة المحلية في منطقتها، التي تتردد عليها بانتظام، رفضتها. وقالت: "في الأشهر الأخيرة، رفضوا السماح لي بالجلوس في الشرفة عدة مرات؛ لأنني وحيدة حتى لو كانت تتوفر طاولة خالية".

أضافت: "في آخر مرة شعرت بضيق شديد وأخبرتهم أنه إذا كانت المسألة مسألة مال، فلا أمانع؛ وسألتهم أن يخبروني بالحد الأدنى الذي علي أن أدفعه لأتمكن من الجلوس في الشرفة وتناول العشاء. وقالوا إن هذا ليس السبب، وان كل ما في الأمر أنه لا يمكنني الجلوس بمفردي".

بينما أنشأ أحد مقاهي المدينة نظام تذاكر للزبائن الراغبين في الجلوس في منطقة الشرفة.

في برشلونة، التي تعد السياحة الجماعية قضية سياسية ساخنة فيها، يشعر السكان المحليون بالغضب أيضاً من منعهم من تناول مشروب قبل العشاء أو الغداء على طاولات شرفات المطاعم؛ لأنها الأوقات التي يتناول فيها الأجانب طعامهم. ومن يحضرون لتناول مشروب في منتصف النهار أو قبل الساعة 8 مساءً يُمنعون من ذلك؛ لأن الطاولات تُخصص لتناول طعام الغداء أو العشاء.