عدسة شفق نيوز في قلب تاريخ الصين

يُعد سور الصين العظيم أحد أعظم العجائب التي صنعها الإنسان، ويمتد لأكثر من 21,000 كيلومتر عبر الجبال والسهول، ليحكي قصة تاريخية عمرها أكثر من 2000 عام.

بُني هذا السور لحماية الصين من الغزوات، وأصبح اليوم رمزًا للصمود وإبداع الهندسة القديمة، وبات وجهة سياحية رئيسية تستقطب ملايين الزوار سنوياً، حيث يمكنهم المشي فوقه والاستمتاع بإطلالات ساحرة على التاريخ والطبيعة.

عدسة وكالة شفق نيوز تجوّلت في مفاصل السور، ووثّقت لقطات ساحرة تعكس عظمة هذا الصرح التاريخي في مختلف الفصول، من الممرات الحجرية الشاهقة إلى الإطلالات البانورامية، الصور تحكي روعة المكان.