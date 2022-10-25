عدسة شفق نيوز ترصد ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس في العراق 

شفق نيوز/ شهدت مختلف دول العالم، اليوم الثلاثاء، كسوفاً جزئياً للشمس شمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين ولم تؤدي إلى ظلمة كاملة لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وعالمياً، بدأت الظاهرة، عند الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وانتهت عند الساعة 13,02 ت غ قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط بينها العراق، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

وفي العراق تابعت وكالة شفق نيوز، ظاهرة الكسوف من كلية العلوم قسم علم الفلك بجامعة بغداد، في العاصمة العراقية، كما رصدتها في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، والتي بدأت في تمام الساعة (12:59) دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقال مراسل شفق نيوز، إن قسمي علم الفلك بجامعة بغداد، والفيزياء بكلية العلوم بجامعة السليمانية أجريا اليوم متابعة ميدانية للظاهرة الفلكية باستخدام أجهزة متطورة .

وقال الدكتور محمد احسان المتخصص بالفيزياء في جامعة السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس يشمل مناطق عديدة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين، موضحاً أن الظاهرة بدأت اليوم الثلاثاء الساعة 12:59 بعد الظهر وتستمر لغاية 03:30 عصراً بالتوقيت المحلي.

واشار الى ان أعلى مستوى للكسوف الجزئي سيحل بما يغطي 51 بالمئة من قرص الشمس، ثم يتراجع تدريجياً لحين انتهاء الظاهرة تماماً في الإقليم عند الساعة 03:30.

وبين محمد أن كسوف الشمس يحدث عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وحينما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كلياً، ولن يلمس ظل القمر الأرض ولن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان من العالم، حسبما ذكرته المراصد الفلكية العالمية، موضحا أن هذا هو الكسوف الجزئي السادس عشر للشمس في القرن الحادي والعشرين، والثاني هذا العام.

وقررت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بعموم البلاد، وذلك لدواع صحية، حيث حذرت وزارة الصحة الاتحادية من النظر مباشرة الى الشمس ساعة الكسوف.