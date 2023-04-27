عدسة شفق نيوز تتجول في متحف الحلة المعاصر

شفق نيوز/ يعد "متحف الحلة المعاصر" من المتاحف البارزة في العراق، وحظي باهتمام خاص من قبل دائرة الآثار والتراث العالمي ووزارة السياحة والثقافة، ويصنف من أهم المواقع التراثية التي يَؤمها الزائرون للاطلاع على معالمه ومحتوياته، حيث يرتاده السياح من داخل وخارج العراق.

يضم متحف الحلة المعاصر، العديد من مقتنيات البيوت الحلية القديمة بالإضافة إلى العديد من الأجنحة الهامة.

تجولت عدسة شفق نيوز في هذا المكان التراثي الذي يعتبر من الاماكن المهمة في مدينة الحلة مركز محافظة بابل، والتقطت بعض الصور التي تبرز أهم زواياه.