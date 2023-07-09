عدد السكان.. العراق في المرتبة 35 عالميا والرابعة عربيا

شفق نيوز/ كشف موقع world population الذي يعنى بعدد سكان العالم، أن العراق جاء في المرتبة 35 عالميا والرابعة عربيا بعدد السكان لعام 2023.

ووفقا للموقع فقد جاءت الهند في مقدمة البلدان بعدد سكان العالم بعد تخطت الصين في عدد نفوس السكان وبواقع 1.428.927 مليار نسمة تليها الصين بـ 1.425.6663 نسمة تليها الولايات المتحدة الأمريكية 340,038,448 مليون نسمة تليها اندونيسيا 277.586.297 مليون نسمة تليه باكستان بـ 240.592.951 مليون نسمة فيما جاءت أقل دول العالم بعدد السكان دولة الفاتيكان بعدد 5185 آلاف نسمة تليها توفالو بعدد 11.396 ألف نسمة تليها ناورو بعدد 12.780 ألف نسمة".

واضافت ان العراق جاء بالمرتبة 35 بأكثر سكان العالم حيث بلغ سكان العراق لغاية الآن في عام 2023 حوالي 45.527.669 مليون نسمة ارتفاعا من عام 2022 الذي كان قد بلغ حوالي 44.496.122 مليون نسمة .

عربيا؛ جاءت مصر بالمرتبة الأولى عربيا وبعدد 112.756.142 مليون نسمة تليه السودان بعدد 48.137.283 مليون نسمة وتليها الجزائر بعدد 45.622.125 مليون نسمة، يليها العراق ومن ثم المغرب بعدد 37.848.656 مليون نسمة ومن جاءت السعودية بعدد 36.959.154 مليون نسمة.