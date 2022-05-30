عجز اطباء الخارج عن علاجها.. فريق طبي عراقي ينقذ "مريم"

شفق نيوز/ تمكن فريق طبي عراقي في مركز الناصرية للقلب، جنوبي البلاد، من اجراء عملية جراحية لتصحيح تشوهات ولادية للطفلة (مريم) ذات السبعة اعوام من محافظة المثنى، والتي احيلت للمركز من احد اطباء النجف .

وقال رئيس الفريق الجراحي المعالج استشاري جراحة القلب ومدير مركز الناصرية للقلب الدكتور عقيل سلمان الخفاجي، إن الطفلة مريم كانت تعاني من تشوهات خلقية معقدة في القلب ولادية ( فتحة اذينية كبيرة وفتحتين بطينية) ونتيجة ارتفاع الضغط الشرياني الرئوي في مثل هذه الاعمار الذي قد يسبب مضاعفات خطيرة بعد العملية ولكن لما يمتلكه قسم جراحة القلب من امكانية علمية فقد تم اجراء العملية التي حققت نجاحاً كبيراً واخرجت الطفلة من المركز وهي تتمتع بصحة جيدة.

من جانبه قدم والد الطفلة مريم، شكره للكادر الجراحي والكوادر الساندة في مركز الناصرية للقلب على كل ما قدموه لإنقاذ ابنته والذي اوضح معاناته في البحث عن علاج لها في مستشفيات العراق وسفره لدولة الهند من اجل اجراء عملية جراحية، مشيراً إلى اعتذار اغلب الاطباء هناك، حتى وجد ضالته في مركز الناصرية للقلب .