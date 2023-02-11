عثر عليها تحت أنقاض الزلزال.. تركي يسلم الشرطة 4 ملايين دولار

شفق نيوز/ سلم مواطن تركي حقيبة تحتوي على مبلغ 4 ملايين دولار عثر عليها تحت أنقاض أحد المنازل التي سقطت جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى الشرطة المحلية.

وبحسب صحيفة "صباح" التركية، فإن "محمد أوزبر أوسلو"، موظف في بلدية قونية الحضرية وصل إلى هاتاي للانضمام إلى فرق الإنقاذ، قبل أن يعثر على الحقيبة ويسلمها للشرطة.

ولليوم الخامس على التوالي تواصل فرق الإنقاذ جهودها في محاولة للعثور على ناجين آخرين تحت أنقاض المنازل المهدمة.

وفجر يوم الإثنين الماضي، ضرب زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.