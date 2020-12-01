عثر على "كنز".. صياد فقير أصبح مليونيراً بين ليلة وضحاها

شفق نيوز/ عثر صياد فقير جنوب تايلاند على كتلة كبيرة من قيء الحوت النادر، تساوي 3.2 مليون دولار، في حين يطلق على قيء الحيتان كنز البحر والذهب العائم، حيث تستخرج منه مادة كحولية عديمة الرائحة، تجعل رائحة العطور تدوم لفترة أطول.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، كان الصياد ناريس سيوناسانج (60 عاما)، يسير على ساحل البحر عندما لاحظ عدة كتل شاحبة تشبه الصخور جرفتها المياه على شاطئ في ناخون سي ثامارات جنوب تايلاند.

اتصل الصياد بابن عمه؛ لمساعدته على أخذ الكتل الغامضة إلى المنزل، وبدآ في فحصها، وبدت الكتل الصخرية الكبيرة تشبه مادة العنبر الثمينة للغاية، التي تفرزها الحيتان وتحتوي على مادة كحولية قيمة للغاية تُستخدم في العطور مثل شانيل No5.

اختبرت العائلة سطح الكتلة عن طريق حرقها بولاعة، مما تسبب في ذوبانها على الفور، وقال ناريس إن الكتلة تزن حوالي 100 كجم، مما يعني أنها قد تكون أكبر كتلة من نوعها في العالم.

وقالت وسائل الإعلام المحلية: إن ناريس تلقى اتصالا من رجل أعمال يرغب في شراء الكتلة، وإنه عرض عليه شراءها مقابل 3.2 مليون دولار، وقال ناريس: "أخطط للذهاب إلى الشرطة وتسجيل اكتشافي؛ لأنني أخشى أن يُسرق من منزلي".