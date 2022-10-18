عائلتها تؤكد ومستشفى الادمان ينفي.. أين شيرين عبد الوهاب؟

شفق نيوز/ فجر مستشفى شهير مختص بالصحة النفسية ومعالجة الإدمان على تعاطي المخدرات، يوم الثلاثاء، مفاجأة مثيرة تخص الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث نفت استقبالها للنجمة المثيرة للجدل.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، ما تزال تداعيات أكبر أزمة تمرّ بها الفنانة شيرين عبد الوهاب مستمرة منذ يومين، وسط تضارب المعلومات حول وضعها حالياً أو مكان تواجدها.

فبعد تأكيد عائلتها أن صاحبة "آه يا ليل"، أودعت في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدّرات، وورود شهادتي طبيبين من المستشفى نفسه في محضر النيابة، إلا أن الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية في البلاد نفت الأمر تماماً.

معلومات متضاربة

وأكدت أن المطربة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها أو حتى عن حالتها الصحية.

كما أضافت في بيان اليوم الثلاثاء، أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته لسنة 2021، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته.

كذلك رفضت بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة، مهيبة بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة.

أزمة كبيرة

أتت هذه التطورات بعد أزمة كبيرة اندلعت خلال اليومين الماضيين فجرتها عائلة الفنانة عقب نفيها تعرّضها لإصابة في الرباط الصليبي، والإعلان عن احتجازها داخل مستشفى للعلاج من الإدمان.

فقد كشف شقيقها محمد عبد الوهاب، بمداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي" السعودية، أن شقيقته تتعامل مع عصابة مكونة من طليقها وكذلك المنتجة سارة الطباخ، قائلاً: "أختي بتضيع.. أختي بتنهار".

كما نفى أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها وفق ما قيل ونشر، موضحاً أن الأمور عادت لطبيعتها بين شيرين وطليقها بعد أن أعاد إليها سيارة، لكنه لم يتنازل عن القضايا ضدها، فيما تنازلت هي عن كل شيء ضده.

وادعى أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام في شقة استأجرتها مؤخراً لهذا الغرض.

أما عن دخولها إلى المستشفى، فأكد أنه أدخلها بشكل إلزامي بعدما باتت "غير مؤهلة ولا بد من علاجها"، مضيفاً أن مدير المستشفى متواجد في النيابة العامة ومعه الأوراق والتحاليل كافة التي تثبت هذا الأمر.

كما أشار إلى أنه لم يقم باصطحابها إلى المستشفى، وإنما حضرت لجنة مختصة من أجل اقتيادها.

كذلك، أكدت والدته الكلام عينه، مطالبة من المحبين إنقاذ ابنتها، مشيرة إلى أن شيرين بعد حفلها الأخير، توجهت إلى المنزل بصحبة حبيب وتعاطت معه المخدرات في الاستوديو، ثم بدأت بعدها تتشاجر معها ومع شقيقتها وطردتهما من منزلها، لأنها لم تكن في وعيها، حسب حديث الأم.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من نيسان/ أبريل 2018 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2021.