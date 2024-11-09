عائلة هندية تقيم جنازة لـ"سيارتها" وتثير ضجة في البلاد (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت ولاية غوجارات الهندية مؤخرا، جنازة من نوع آخر، حيث أصبحت عائلة مزارع في منطقة أمريلي حديث المدينة بعد أن أقاموا حفل دفن مهيبا لسيارتهم "المحظوظة".

وحسب شبكة "NDTV"، حضر ما يقرب من 1500 شخص، بما في ذلك العرافون والقادة الروحانيون، الحفل الذي نظمه سانجاي بولارا وعائلته في قرية بادارشينجا في منطقة لاثي تالوكا.

ويظهر مقطع فيديو للحدث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بولارا وعائلته وهم يؤدون طقوسا في مزرعتهم، حيث تم حفر منحدر وحفرة بعمق 15 قدما لسيارتهم Wagon R "البالغة من العمر 12 عاما".

وتم نقل السيارة ذات الباب الخلفي والمزينة بالزهور والأكاليل إلى مزرعة بولارا من منزل صاحبها وسط الصخب والضجيج، وقيادتها على المنحدر ووضعها في الحفرة.

وجرت تغطية السيارة بقطعة قماش خضراء، وودع أفراد الأسرة بأداء الصلاة ورش بتلات الورد عليها بينما كان البعض يرددون التراتيل.

وأخيرا، تم استخدام آلة حفّارة لصب الطين على السيارة و"دفنها".وقال بولارا الذي يمتلك شركة إنشاءات في سورات، إنه يريد أن يفعل شيئا مختلفا حتى تتذكر الأجيال القادمة السيارة التي أثبتت أنها جلبت الحظ للعائلة.

وفي حديثه إلى الصحافيين، أوضح بولارا قائلا: "اشتريت هذه السيارة منذ ما يقرب من 12 عاما، وجلبت الرخاء للعائلة. وبصرف النظر عن رؤية النجاح في العمل، اكتسبت عائلتي أيضا الاحترام. فقد أثبتت السيارة أنها جلبت الحظ لعائلتي ولي..".

وأشار بولارا الذي أنفق 400 ألف روبية هندية على الحفل، إلى أنه يخطط لزراعة شجرة في مكان الدفن كتذكير لأجياله القادمة بأن سيارة العائلة المحظوظة ملقاة تحت هذه الشجرة.