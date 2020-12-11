عائلة كارداشيان تعود من "البوابة المفضلة"

شفق نيوز / بعد 3 أشهر من إعلان نهاية برنامج تلفزيون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان، الذي استمر لسنوات طويلة وحقق شهرة واسعة، تتجه عائلة كارداشيان إلى العودة إلى التلفزيون.

وأعلنت خدمة البث "هولو"، الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع كيم وكلوي وكورتني كارداشيان، ووالدتهن كريس جينير، وأختيهما غير الشقيقتين كايلي وكيندال جينير.

وقالت هولو إنه بموجب الاتفاق، ستعد النساء محتوى جديدا سيبث من خلال تلفزيون "هولو" المملوك لديزني في الولايات المتحدة، وفي دول عدة في الخارج، من خلال "شبكة ستار".

ولم تذكر "هولو" ما إذا كانت نساء كارداشيان، اللاتي لديهن ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، سيظهرن على الشاشة، كما لم تقدم تفاصيل عن البرامج التي سيقدمنها بموجب اتفاق مدته سنوات عدة.وأوضحت هولو أن من المتوقع أن يكون العرض الأول للمحتوى في نهاية عام 2021، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت الأنباء بعد 3 أشهر من إعلان العائلة المقيمة في لوس أنجلوس، أنها ستنهي برنامج "كيبينغ أب ويذ ذا كارديشيانز"، الذي ظل يذاع لمدة 14 عاما على شبكة "إن.بي.سي"، في 2021.