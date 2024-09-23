عام على رحيل "صوت الأرض".. الوطنية للتراث الموسيقي تستذكر ياس خضر (صور)

شفق نيوز/ استذكرت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي يوم الاثنين، الذكرى الاولى لرحيل "صوت الارض" الفنان ياس خضر.

وأدى أعضاء الفرقة العديد من اغاني الفنان الراحل بأصوات جديدة أمام جمهور كبيرة وحضور وزراء الثقافة والهجرة والعدل في المسرح الوطني وسط العاصمة بغداد.

وياس خضر المولد في العام 1938 في مدينة النجف وتوفي في الأول من أيلول 2023 في العاصمة بغداد.

قدم العشرات من الاغاني التي احبها الجمهور بصوته المميز بعُربه الصوتية الجميلة.