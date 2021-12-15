عامل أمتعة يغفو في عنبر شحن طائرة هندية ليرى نفسه في الامارات

شفق نيوز/ نام عامل تحميل الأمتعة في مطار مومباي داخل عنبر الشحن في رحلة تابعة لشركة إنديغو للطيران متجهة إلى أبوظبي، ولم يتم اكتشافه إلا بعد هبوط الطائرة، وفقاً لصحيفة إندبندنت.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني إن الحادث وقع على متن طائرة من طراز إيرباص إيه 320 ضمن رحلة أقلعت بعد الساعة 2:30 صباحاً يوم الأحد الماضي.

ومن المرجح أن العامل، بعد تحميل الأمتعة في الطائرة، لم يتمالك نفسه، فنام خلف قسم الحقائب.

وقال أرون كومار، المدير العام لـلمديرية العامة للطيران المدني لصحيفة إنديان إكسبرس: بعد تحميل الأمتعة على متن الطائرة، استرخى العامل على متن الطائرة في مقصورة الأمتعة رقم 1 ونام خلف الحقائب.

وعلمت شركات الطيران بوجود العامل بعد نحو ساعتين فقط من الإقلاع، عندما هبطت الرحلة في عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وأجرت السلطات المحلية في أبوظبي فحصاً طبياً للعامل، وعندما وجدت وضعه مستقراً، أعادته إلى مومباي كمسافر على نفس الطائرة.

وقالت المديرية العامة للطيران المدني إنها أحاطت علماً بالحادث وشرعت في تحقيق، وأضافت أنه تم إيقاف العامل عن العمل من السلطات.

وأوضح متحدث باسم إنديغو أن الشركة كانت على علم بالحادث وأبلغت السلطات المعنية.