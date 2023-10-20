عاملات جنس يتظاهرن احتجاجاً على مخطط نقل "المنطقة الحمراء"

شفق نيوز / تخوض عاملات جنس في مدينة أمستردام الهولندية، احتجاجات ضد خطط لنقل مراكز عملهن في "المنطقة الحمراء" المشهورة بتجارة الجنس إلى منطقة جديدة في الضواحي.

وخرج العشرات من الأشخاص، الذين ارتدى العديد منهم أقنعة لحماية هويتهم، في مسيرة باتجاه مجلس المدينة للاحتجاج ضد خطط التنقيل، حسبما نقلته صحيفة "الغارديان".

وتسعى عمدة المدينة، فيمكي هالسيما، إلى نقل "المنطقة الحمراء" من حي "دي والين" وسط المدينة إلى خارجها، نحو مركز جديد تم تخصيصه لاستقبال هذه الأنشطة.

وتطمح أمستردام لمكافحة تجارة المخدرات وانتشار الجريمة والسلوك غير المنضبط في الحي الشهير والذي يزوره 18 مليون سائح كل عام، في أعقاب جهودها للتخلص من صورتها كمدينة للحفلات والجنس والمخدرات.

وتقابل مساعي سلطات مدينة أمستردام، من جهة برفض واسع من السكان المحليين الذين لا يريدون نقل المركز الجديد في حيهم، ومن جهة أخرى، برفض العاملات بالقطاع تغيير مكان عملهن.

واعتبرت المتظاهرات وبينهن سكان محليون، أن السلطات تقدمهم "كبش فداء" نظير فشلها في السيطرة على انتشار الجريمة وكثافة حشود السياح بالمنطقة.

وقالت نقابة "Red Light United" الممثلة للعاملين بالمنطقة في بيان سابق، إن المركز الجنسي الجديد يمكن أن يخلق بيئة للمزيد من الجريمة والسلوك "المشبوه".