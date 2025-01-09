عالم روسي ينفي مسؤولية ثاني أوكسيد الكربون عن الاحتباس الحراري

شفق نيوز/ نفى مدير المرصد الفلكي بجامعة يركوتسك الروسية، سيرغي يازيف، أن يكون ثاني أوكسيد الكربون سبباً في ظاهرة الاحتباس الحراري.

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، عن يازيف قوله إن الزيادة في تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد يكون نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيط، وليس العكس.

وأوضح يازيف أن للأرض نظام تنظيم ذاتي حيث يؤدي الاحترار إلى زيادة التبخر، وبالتالي زيادة الغيوم في الغلاف الجوي. وهذه الغيوم لا تسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى الأرض، بل تعكسها مرة أخرى إلى الفضاء، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، وانخفاض التبخر، وقلة السحب. وهذه عملية دورية مستمرة.

ويشير العالم إلى أن هذه الآليات وغيرها تضمن الظروف الملائمة للحياة على الأرض لمدة تقرب من أربعة مليارات سنة. ونتيجة لذلك، على عكس وجهة النظر السائدة، قد يتضح أن زيادة تركيز ثاني أوكسيد الكربون في الغلاف الجوي ليست السبب، بل نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات.

ويضيف موضحاً أن ما يصل إلى 60% من إجمالي احتياطيات ثاني أوكسيد الكربون مذابة في المحيطات. وعندما ترتفع درجة حرارة الماء، كما هو الحال حالياً، يتحرر الغاز كما يتسرب من زجاجة شمبانيا دافئة.