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عالم روسي يتحدث بخصوص التطعيم لمكافحة سلالة كورونا الهندية

Category: منوعـات

Date: 2021-06-18T06:26:43+0000
عالم روسي يتحدث بخصوص التطعيم لمكافحة سلالة كورونا الهندية

شفق نيوز/ قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" العلمي، إنه لن يتم تغيير تركيبة لقاح "سبوتنيك V"، بسبب سلالة كورونا الهندية، لعدم وجود ضرورة لذلك.

وشدد على ضرورة المحافظة على نسبة عالية من الأجسام المضادة، وعند انخفاضها، يجب إعادة التطعيم.

وأضاف العالم الروسي: "يتطلب إنشاء أي لقاح جديد وقتا طويلا جدا بسبب الإجراءات التنظيمية الروتينية".

وذكر أن الجزء العلمي من هذا العمل، يستغرق عادة 10 أيام، في حين يستغرق الجزء التنظيمي من ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وخلال هذا الوقت، سيتغير الفيروس، وستظهر سلالة أخرى. لذلك، ومع الأخذ بالاعتبار النشاط الطفري لـ SARS-CoV-2، تتسم عملية إنشاء لقاحات لمحاربة السلالات الجديدة، بالتعقيد.

وقال "لذلك، نحن نسلك مسارا مختلفا. يجب بمساعدة اللقاح الموجود الآن، الحفاظ على المستوى المرتفع من الأجسام المضادة".

وأضاف الخبير، أن الاستراتيجية الصحيحة تكمن في التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"، وعند تراجع تتر الأجسام المضادة، يجب إعادة التطعيم باستخدام سبوتنيك لايت.

في نهاية أبريل، أعلن ألكسندر غينتسبورغ أن لقاح "سبوتنيك V"، يتمتع بفعالية ضد الطفرة الهندية لفيروس كورونا المستجد.

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