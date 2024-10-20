عالم روسي: سطوع الشمس زاد بنسبة 30٪ منذ نشأة الأرض

شفق نيوز/ أكد العالم الروسي رامز علييف الأستاذ المساعد في كلية الجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات بالمدرسة العليا للاقتصاد أن سطوع الشمس زاد تدريجيا بنسبة 30% عما كان عليه منذ نشأة الأرض.

وقال في محاضرة "كيف ولماذا يتغير المناخ؟" التي ألقاها على هامش مهرجان "+Nauka 0" العلمي:"منذ نشأة الأرض أضافت الشمس حوالي 30٪ من سطوعها، وحدث هذا تدريجيا على مدار 4.5 مليار سنة".

وأشار علييف أيضا إلى أن نشاط الشمس يتغير خلال الدورات الطويلة والقصيرة، وهو ما يمكن أن يؤثر أيضا على الخصائص المناخية لكوكبنا. مع ذلك فإن الانفجارات البركانية تسبب نوبات برد، لأن انبعاثات الرماد والغاز تقلل من حصة الطاقة الشمسية التي تصل إلى سطح الأرض.

وقال:"عادة ما يأتي بعد ثوران بركان خطير انخفاض طفيف في درجة الحرارة لعدة سنوات". مشيرا إلى أن هذا الانخفاض لدرجة الحرارة لا يدوم طويلا.

وفي حديثه عن العوامل الأقل وضوحا والتي تؤثر أيضا على خصائص المناخ على الأرض، أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الجبال والبحار، فضلا عن المساهمة في تغيير تكوين الغلاف الجوي من قبل الكائنات الحية التي تقوم بالتمثيل الضوئي.

وأوضح قائلا:" عندما ظهرت كائنات التمثيل الضوئي على الأرض أدى ذلك إلى تغيير جذري في تركيبة الغلاف الجوي لأن الميثان الموجود فيه بدأ يتأكسد بتأثير الأكسجين القادم منه.

ولو توزعت القارات والبحار والمحيطات والجبال بشكل مختلف عما هو الآن، لكان هناك كوكب آخر بمناخ مختلف، مع شرط أن تكون كمية الطاقة القادمة من الشمس هي نفسها".

وأشار العالم أيضا إلى تأثير مواصفات حركة الكوكب في مداره على المناخ.