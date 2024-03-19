"عالم الست وهيبة".. عطوان يوقف المسلسل بقوة القضاء والشركة المنتجة:استلم كامل حقوقه

شفق نيوز/ منذ بدء موسم الدراما الرمضاني الأسبوع الماضي، انشغلت الأوساط العراقية بالجدل الدائر حول مسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني، إلى أن أصدر القضاء العراقي قراراً بوقف العرض.

دعوى من المؤلف

إلا أن هذا القرار لم يمر مرور الكرام، بل أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتباينت التعليقات بين السخرية والغضب من الأسباب التي اعتبرها الناشطون واهية كاسم البطل وغيرها.

أمام هذه البلبلة، أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، توضيحاً حول القرار، مؤكداً أنه جاء بناء على دعوى رفعها المؤلف صباح عطوان على الشركة المنتجة للمسلسل وقناة (utv)، بسبب عدم تسديد مستحقاته المالية.

وأضاف في بيان الثلاثاء، أن القرار صدر استناداً لأحكام المادة 46/5 من قانون حق المؤلف قابل للتظلم من الطرف المتضرر في الدعوى أمام نفس المحكمة.

أتى هذا البيان بعد جدل كبير اندلع في الأوساط العراقية إثر عرض الحلقات الأولى، وصلت حد نواب في البرلمان العراقي، وكذلك من بعض رجال الدين، فضلاً عن إعلاميين ورواد منصات التواصل الاجتماعي.

العقد شريعة المتعاقدين

وأظهرت وثيقة وزعتها الشركة المنتجة للعمل موافقة كاتب المسلسل على السماح للشركة المنتجة التصرف بالعمل حسبما تراه، كما اشارت الوثيقة إلى أن صباح عطوان استلم 50 ألف دولار كمقابل عن المسلسل عبر إيصال موقع من قبله.

مشكلات أخرى

يشار إلى أن السيناريست صباح عطوان، كان صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل "عالم الست وهيبة" الجزء الثاني، بسبب مشكلات في تعديل السيناريو.

وأكد حينها قائلا: "لجأت إلى القضاء العادل، فكان للقضاء موقفه. غيبوني تماما عما فعلوا وفرضوا واقعا هم يريدونه وزجوا اسمي بالمسلسل من دون رغبة مني".

أما العمل، فهو من ﺇﺧﺮاﺝ سامر حكمت، وﺗﺄﻟﻴﻒ: صباح عطوان، وبطولة: سمر محمد، وفوزية حسن، وغالب جواد، وبراء الزبيدي، وساندي جمال.