عالمياً.. الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1956.82 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:54 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1971.10 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 24.0993 دولارا للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1002.22 دولارا.

وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2019 يوم الجمعة.