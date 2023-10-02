عالمان بـ"كورونا" يحوزان على جائزة نوبل في الطب

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب، ؤوم الإثنين، أن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان فازا بالجائزة لعام 2023 تقديرا لاكتشافاتهما، التي ساعدت في تطوير لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة التي تتولى اختيار الفائزين أن الباحثَين أُعطيا الجائزة "لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديلات القواعد النووية التي أتاحت التوصل إلى لقاحات فاعلة ضد كوفيد-19 قائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال".

وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وجائزة نوبل في الطب هي الأولى التي يجري إعلانها، على أن تشهد الأيام التالية الإعلان عن الفائزين بالجوائز الخمس المتبقية لنوبل عن هذا العام.