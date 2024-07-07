"عاصمة الطلاق في العالم" تحتضن أغرب قصة زواج فيها

شفق نيوز/ عادة ما تشتهر الدول باقتصادها أو عمرانها أو بطبيعتها الخلابة والجذب السياحي وغيرها من المزايا التي تثير اهتمام الوافدين إليها أو وسائل الإعلام، غير أن مدينة نيجيرية كانت على عكس هذه التوقعات وتصدرت الأخبار بكونها الأكثر تسجيلاً لحالات الطلاق، حتى باتت تُعرف بـ"عاصمة الطلاق في العالم".

وبحسب الإحصائيات فإن مدينة كانو النيجيرية، 32% من حالات الزواج فيها لا تستمر إلا لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وفي العام 2022 كشف بحث أجرته شبكة "بي بي سي" البريطانية بالتعاون مع الحكومة النيجيرية أن بعض الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاماً في كانو قد تزوجوا ثلاث مرات.

لكن في هذه المدينة ثمة قصة زواج ناجحة مر عليها أكثر من نصف قرن. محمود كبير يوسف، ورابياتو طاهر، تلقيا الثناء على زواجهما الطويل بعد أن احتفلا مؤخراً بالذكرى الخمسين له.

يوسف البالغ من العمر 76 عاماً يعزو ذلك إلى طبيعة زوجته السخية والكريمة قائلاً في مقابلة مع "بي بي سي" إنها "شخص غير أناني إطلاقاً وتتغاضى عن الكثير مما ساهم في نجاح زواجنا".

كلام يوسف رسم البسمة على وجه زوجته وهي في أواخر الستينيات من عمرها، مشيدة بقدرته على التزام الهدوء في مواجهة الصعوبات التي تواجهها العائلات جميعها، حيث أنجب الزوجان 13 طفلاً.