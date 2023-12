عاصفة قوية تضرب الأرجنتين وتزيح طائرة متوقفة من مكانها (فيديو)

شفق نيوز/ ضربت عاصفة شديدة القوة الأرجنتين بحيث أنها أزاحت طائرة متوقفة في العاصمة بوينس آيرس وحطمت سلم صعود الركاب.

وقال موقع "إنفوباي" الإخباري، إنه "في إحدى اللقطات، يظهر كيف تحركت إحدى طائرات شركة الطيران الأرجنتينية التي كانت مركونة على أرض المطار بفعل الرياح، كما يظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به"، بحسب موقع "RT عربية" الروسي.

وأشار التقرير إلى أن عدة رحلات دولية وداخلية تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة.

وكانت صحيفة "كلارين" قد أفادت في وقت سابق بأن عاصفة قوية بسرعة رياح تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة اجتاحت ساحل الأرجنتين، وأدت إلى مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا في مدينة باهيا بلانكا.

Strong storm in Buenos Aires damages planes and the terminal building of the Aeroparque Airport. #tormenta #BuenosAires #Argentina pic.twitter.com/edC5vdOmGe