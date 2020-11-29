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عاصفة تمطر ذهبا على أهالي قرية هندية

Category: منوعـات

Date: 2020-11-29T17:24:26+0000
عاصفة تمطر ذهبا على أهالي قرية هندية

شفق نيوز / استيقظ سكان قرية ساحلية صغيرة في شرق جودافاري بالهند، على عاصفة أمطرت عليهم جزيئات من الذهب الخالص.

ورأى السكان العديد من جزيئات الذهب على البحر، جراء العاصفة التي اجتاحت القرية أمس، وتسمى عاصفة "نيفار"، حيث جلبت العاصفة ثروة هائلة، وأصبح البحر يقذف لهم ذهباً على الشاطئ، في مفاجأة أثارت ذهول أهالي القرية.وقام السكان ببيع جزيئات الذهب مقابل عدة مئات من الروبيات "العملة الهندية".

وانتشر الخبر وعلى الفور، وذاع صيته بين أهالي القرية، وهرع الجميع إلى الشاطئ رغم العاصفة الشديدة، للحصول على الذهب واختبار حظوظهم.50 شخصاً أصبحوا أغنياء

وأكد السكان المحليون أن حوالي 50 شخصاً حصلوا على ذهب بقيمة 3500 روبية لكل منهم، أي حوالي 730 جنيها مصريا.

الذهب على الشاطئ

وظهرت قطع من الذهب على الشاطئ بعد ارتفاع المد الذي تسبب فيه إعصار نيفار، ووصل الذهب إلى الماء نتيجة فيضان الكثير من المعابد والمنازل القديمة، حسب صحيفة "Times of India" الهندية.

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