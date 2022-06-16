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عاشر محاولة.. عجوز ياباني يحاول "لعن" بوتين بدمية وشجرة مقدسة

Category: منوعـات

Date: 2022-06-16T17:37:40+0000
عاشر محاولة.. عجوز ياباني يحاول "لعن" بوتين بدمية وشجرة مقدسة

شفق نيوز/ ألقت الشرطة اليابانية، يوم الخميس، القبض على رجل مسن، كان يحاول إلحاق "لعنة" بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن طريق ممارسة شعبية في أحد المعابد.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في مركز شرطة ماتسودو هيغاشي وسط اليابان، قولهم إنهم اعتقلوا ميتسونوبو هينو (72 عاما)، للاشتباه في إقدامه على تعليق دمية من القش على شجرة مقدسة في ضريح، وفوق وجهها صورة تشبه وجه بوتين.

ويعد هذا الفعل ممارسة تقليدية لـ"إلحاق اللعنة" بالشخص الذي تمثله الدمية، وفق معتقدات يابانية قديمة.

والتقطت عدة كاميرات أمنية في المنطقة المجاورة شخصا يشبه هينو قرب الضريح، مما أدى إلى اعتقاله، حسبما أكدت صحيفة "أساهي" اليابانية.

ومنذ منتصف شهر ايار/ مايو الماضي، تم اكتشاف نحو 10 حوادث مماثلة في مختلف الأضرحة في ماتسودو، وتحقق الشرطة في أي صلات لها مع قضية هينو.

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