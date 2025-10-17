عاشت قبل 6 ملايين عام.. اكتشاف نوع جديد من الدببة العملاقة

شفق نيوز- متابعة

أعلن علماء حفريات روس، اكتشاف نوعاً جديداً من الدببة العملاقة المنقرضة التي عاشت في منطقة ستافروبول الروسية قبل نحو ستة ملايين عام.

وأطلق العلماء علها اسم Huracan borissiaki، تكريماً للعالم الروسي أليكسي بوريسياك، مؤسس معهد الحفريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

ويُستدل من بقايا فك ضخم يبلغ طوله أكثر من 32 سنتيمتراً، على أن هذا الحيوان كان من أضخم أفراد فصيلته، بينما قد عُثر على هذا الفك عام 1938، لكنه نُسب بالخطأ لعقود إلى أنواع أخرى من الحيوانات المفترسة، قبل أن تؤكد الدراسات الحديثة هويته الحقيقية.

وتأتي أبرز خصائص هذا النوع ينتمي إلى أسرة الحيوانات البرية "أغريوثيرييني" (Agriotheriini)، وهي من أقرباء الباندا العملاقة الحديثة، و يُقدَّر وزنه بنحو 700 كيلوغرام، وامتاز ببنية عضلية قوية وقدرة عالية على الحركة السريعة، كما كان اللحم غذاءه الرئيسي، ما تؤكده قوة فكيه وآثار البليّ الشديد على أسنانه.

ويُرجَّح أن Huracan borissiaki شارك في هجرة كبرى للدببة من آسيا إلى أوروبا في أواخر العصر الميوسيني (منذ نحو 6.0 إلى 5.5 ملايين سنة). وبينما استمر وجود أقاربه في أميركا الشمالية وشرق آسيا لفترة أطول، فإن هذا النوع انقرض سريعا في أوروبا.

أما محجر كوسياكين، الذي اكتُشفت فيه بقايا هذا الدب، فيُعد من أشهر مواقع الحفريات الفقارية في العصر النيوجيني، إذ عُثر فيه على عدد كبير من بقايا الحيوانات ذات الحوافر التي شكّلت أساس النظام الغذائي لتلك الدببة العملاقة.